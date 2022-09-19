الإعلان عن أسماء المستفيدين من برنامج القرض الحسن للزواج

غزة - الرأي:

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني، اليوم الاثنين، عن أسماء الشباب المستفيدين من الدورة الحالية لبرنامج القرض الحسن للزواج، المنفذة بالتعاون مع اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة بتمويل من مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية.

وجرى اختيار 250 شابًا من المقبلين على الزواج من خلال نظام القرعة العلنية، بحضور رئيس الصندوق الأستاذ أحمد محيسن، ومدير الصندوق الأستاذ علاء الباز، وممثل اللجنة القطرية بغزة المهندس عمر سمور، إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ولفيف من الشخصيات الاعتبارية والوجهاء والمخاتير.

وخلال كلمة له أوضح محيسن أن برنامج القرض الحسن للزواج يُعد أحد البرامج الرئيسية الخمسة التي يقدمها الصندوق والتي يسعى من خلالها إلى تعزيز صمود الشباب الفلسطيني في وجه سياسات الاحتلال الاجرامية والحصار الجائر والظروف الاقتصادية الصعبة، مشيرًا إلى أنه تم تأسيس الصندوق عام 2011 بموجب قانون الشباب الفلسطيني.

وأكد على ضرورة تقديم الدعم والموازنات المالية لدعم الصندوق وتمكينه من تفعيل كافة برامجه التي من شأنها تحسين واقع الشباب الفلسطيني في مجالات متعددة، موجهًا شكره الجزيل لدولة قطر ممثلة بصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على جهودها ودعمها ومواقفها المساندة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وأشار محيسن إلى أنه سيتم قبل نهاية العام الجاري الإعلان عن دورة جديدة لبرنامج القرض الحسن للزواج إضافة إلى دورة أخرى لبرنامج تمويل المشاريع الريادية الصغيرة للشباب، مؤكدًا على ضرورة تضافر كافة الجهود الوطنية لخدمة الشباب الفلسطيني والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشدَّد رئيس الصندوق على أن إدارة الصندوق أقرت نظام القرعة لاختيار أسماء المستفيدين من برامج الصندوق، تأكيدًا على مبدأ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين كافة المسجلين.

من جهته أوضح الباز أن التسجيل للدورة الحالية استمر لمدة أسبوع كامل وتقدم 1737 شابًا بطلب الاستفادة من القرض، لافتًا إلى أنه سيجري اختيار قائمة أساسية مكونة من 250 شابًا وسيتم اختيار قائمة احتياطية من 30 شاب ليتم استبدالهم على التوالي مع من جرى اختيارهم في القائمة الأساسية ولا تنطبق عليهم الشروط الدورة الحالية.

وأشار الباز إلى أنه سيتم من خلال البرنامج تقديم مبلغ 2000 دولار لكل مستفيد يتم سدادها بنظام التقسيط الميسر بواقع 50 دولار شهريًا.

يذكر أن صندوق دعم الشباب الفلسطيني قدم منذ تأسيسه أكثر 10 مليون دولار، وبلغ عدد الشباب الذين استفادوا من برامج ومشاريع الصندوق نحو 4200 شاب، تمكن بعضهم من بدء مشروعه الخاص ودخول سوق العمل الفلسطيني والاعتماد على أنفسهم اقتصاديًا ومعيشيًا، وتمكن البعض الآخر من إتمام مراسم الزواج وتكوين أسر فلسطينية.

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