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"الإنقاذ البحري" تحذر من السباحة يوم الاربعاء القادم

19 أيلول / سبتمبر 2022 01:09

"الإنقاذ البحري" تحذر من السباحة يوم الاربعاء القادم


حذرت دائرة الإنقاذ البحري في وزارة الحكم المحلي  من السباحة يوم( الأربعاء حتى الأحد) القادم،  بسبب ارتفاع أمواج البحر وشدة الرياح والتيارات البحرية على الشاطئ.

وأوضحت أنه يجب  على  المواطنين الإلتزام بالتعليمات التاليه:

 اتباع تعليمات رجال الإنقاذ في دائرة الإنقاذ البحري واللافتات الموجودة على طول شاطئ بحر قطاع غزة.
الإمتناع عن الوقوف على الأرصفة البحرية التي يمكن أن تتعرض فيها للإصابة بسبب أمواج البحر.
 يجب الإمتناع عن السباحة بالقرب من المناطق الصخرية والألسنة البحرية بسبب خطر التيارات الواقعة بجوارها.
الإلتزام بالسباحة في وقت الدوام الرسمي للإنقاذ البحري وعدم السباحة في فترات الليل.
 

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