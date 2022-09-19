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مجمع ناصر الطبي يبحث مع مؤسسة جايكا اليابانية الاحتياجات الطبية

19 أيلول / سبتمبر 2022 01:19

مجمع ناصر الطبي يبحث مع مؤسسة جايكا اليابانية الاحتياجات الطبية
مجمع ناصر الطبي يبحث مع مؤسسة جايكا اليابانية الاحتياجات الطبية

غزة- الرأي

بحث د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي مع  وفد من مؤسسة جايكا اليابانية  احتياجات المجمع من الأجهزة و المستلزمات الطبية  و بحضور مجلس ادارة المجمع.

وبين د.الحوت أن المؤسسة بصدد تقديم منحة لوزارة الصحة متمثلة بتوريد أجهزتها لمستشفياتها في قطاع غزة , خاصة توفير عدة أجهزة لصالح المجمع أهمها جهاز الرنين المغناطيسي و جهاز منظار متكامل لجراحة المسالك البولية إضافة الى أجهزة ستخدم دائرة المختبر و الأقسام الجراحية في المجمع على ان تتم عملية التوريد مع مطلع العام 2024 .

وتوجه د.الحوت بالشكر لمؤسسة جايكا على هذا الدعم وهذه المبادرة الإنسانية لتوفير أجهزة طبية تخفف عن المرضى من أبناء شعبنا.

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