مجمع ناصر الطبي يبحث مع مؤسسة جايكا اليابانية الاحتياجات الطبية

غزة- الرأي

بحث د.عاطف الحوت مدير عام مجمع ناصر الطبي مع وفد من مؤسسة جايكا اليابانية احتياجات المجمع من الأجهزة و المستلزمات الطبية و بحضور مجلس ادارة المجمع.

وبين د.الحوت أن المؤسسة بصدد تقديم منحة لوزارة الصحة متمثلة بتوريد أجهزتها لمستشفياتها في قطاع غزة , خاصة توفير عدة أجهزة لصالح المجمع أهمها جهاز الرنين المغناطيسي و جهاز منظار متكامل لجراحة المسالك البولية إضافة الى أجهزة ستخدم دائرة المختبر و الأقسام الجراحية في المجمع على ان تتم عملية التوريد مع مطلع العام 2024 .

وتوجه د.الحوت بالشكر لمؤسسة جايكا على هذا الدعم وهذه المبادرة الإنسانية لتوفير أجهزة طبية تخفف عن المرضى من أبناء شعبنا.