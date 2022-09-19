الصحة: الخدمات الفندقية تتابع جودة النظافة في مراكز الرعاية الأولية

غزة- الرأي

نظم فريق دائرة الخدمات الفندقية بوزارة الصحة جولة ميدانية لعدد من مراكز الرعاية الاولية ، وذلك في إطار متابعتها الميدانية لمرافق وزارة الصحة بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وتضمنت الجولة التفقدية متابعه سير عمل شركات النظافة والاطلاع على الكميات المتوفرة من مواد التنظيف في المخازن ومدى التزامها باللوائح والبروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة الى جانب متابعة نظافة الارضيات والممرات والمرافق والتأكيد على اتباع جميع الاجراءات الصحية اللازمة للعمل بما يخدم خدمة المرضى.

وقد شملت الجولة على زيارة كلا من عيادة القبة ،وعيادة عطا حبيب وعيادة صبحة وعيادة الصوراني تم خلالها توجيه جملة من الارشادات الادارية والصحية بما يحقق إجراءات السلامة للمرضى والعاملين.

وأكد أ.أدهم البطة مدير دائرة الخدمات الفندقية أن الدائرة تتابع عن كثب جودة النظافة في مرافق وزارة الصحة وفق المواصفات العالمية من خلال القيام بجولات تفتيشية بلغت نحو 82 زيارة، وتقديم نحو (52) ألف وجبة غذائية خلال شهر أغسطس الماضي في المستشفيات ومراكز الرعاية الاولية.