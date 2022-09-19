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نظمتها شركة انترميدبال للأجهزة الطبية

الصحة تشارك في ورشة الابتكار في التصوير الطبي

19 أيلول / سبتمبر 2022 01:25

الصحة تشارك في ورشة الابتكار في التصوير الطبي
الصحة تشارك في ورشة الابتكار في التصوير الطبي

غزة- الرأي
شاركت وزارة الصحة في ورشة عمل حول الابتكار في التصوير الطبي الذي تنظمها شركة انترميدبال للأجهزة الطبية بالشراكة مع شركة فيليبس، وبحضور الوكيل المساعد لوزارة الصحة المهندس بسام الحمادين، وعدد كبير من الأطباء المختصين والفنيين المختصين ، ومهندسي الأجهزة الطبية، والخبراء، والشركاء من المؤسسات والمستشفيات الأهلية.

وأكد المهندس الحمادين خلال كلمته، تعزيز الوزارة لخدماتها الصحية التي تقدمها للمرضى من خلال مواكبتها  للتطور  في التصوير الطبي، والاطلاع على أهم المستجدات والتطورات في التصوير الطبي، مشيرا إلى دور  الأجهزة الطبية الحديثة ومساعدتها على التشخيص والعلاج.
ولفت إلى العمل على تعزيز خدمات التصوير الطبي في جميع محافظات قطاع غزة، وخاصة لمرضى الأورام في مستشفى الصداقة التركي.

وبدوره، اشاد مدير وحدة التصوير الطبي بوزارة الصحة ا. ابراهيم عباس بدعم شركة ،، انترميدبال،، ودورها في دعم اللقاءات الطبية لإثراء مهنة التصوير الطبي بالعلم والمعرفة والخبرة والتطور السريع في التقنيات الحديثة، مستعرضا التحديات التي تواجه واقع التصوير الطبي في قطاع غزة

من جهته، قال المدير الاقليمي لشركة انترميدبال في قطاع غزة المهندس عصام حماد أن هذا اللقاء العلمي يأتي سعيا منا لتقليل الأخطاء الطبية، وتوفير جدار متين للمواطن الفلسطيني يستند اليه، موجها شكره إلى الشركاء الداعمين  للمجال الصحي من وزارة الصحة والهلال الأحمر الفلسطيني والمستشفيات الأهلية والخاصة، وشركة فيليبس ودورها في إثراء اللقاء.
وتخلل اللقاء استعراض لعدة دراسات علمية من مختصين وخبراء في مجال التصوير الطبي من عدة دول.

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