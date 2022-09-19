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بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين..

النيابة العامة يختتم الدورة التدريبة الموسومة بعنوان (عدالة الأحداث)

19 أيلول / سبتمبر 2022 01:27

النيابة العامة يختتم الدورة التدريبة الموسومة بعنوان (عدالة الأحداث)
النيابة العامة يختتم الدورة التدريبة الموسومة بعنوان (عدالة الأحداث)

غزة- الرأي

اختتم المكتب الفني في النيابة العامة، بالشراكة مع نقابة المحامين الفلسطينيين، دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة بعنوان (عدالة الأحداث)، والتي تأتي ضمن برنامج (شركاء من أجل العدالة)، وقد مثّل النيابة العامة كل من عضو المكتب الفني أ. ياسر المدهون، ومسؤول وحدة التدريب والتطوير أ. هشام الجدبة.

وتقدّم أ. المدهون بالشكر إلى نقابة المحامين على اهتمامها بهذه الدورات التدريبية، التي تهدف إلي تنمية مهارات أعضاء النيابة العامة، وهي كذلك ضمن فعاليات برنامج (شركاء من أجل العدالة) الذي انطلق بداية العام 2022، والذي يُعنى بتعزيز التعاون مع جميع المؤسسات الشريكة من مؤسسات رسمية ومجتمع مدني ومؤسسات حقوقية وغيرها، مؤكداً على عمق العلاقة مع نقابة المحامين الفلسطينيين.

من ناحيته بيَّن َ أ. الجدبة أن النيابة العامة اختتمت برنامجها التدريبي مع نقابة المحامين الفلسطينيين بهذه الدورة التدريبية المميزة، وأوضح أن وحدة التدريب والتطوير في المكتب الفني تعكف على تنفيذ برنامج تدريبي آخَر مع نقابة المحامين في الفترة المقبلة، وفق خطتها التدريبية السنوية.

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