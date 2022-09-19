ديوان الفتوى يصدر العدد (103) من الوقائع الفلسطينية بالجريدة الرسمية

غزة- الرأي

أعلن ديوان الفتوى والتشريع بغزة اليوم الاثنين الموافق 19/9/2022م عن إصدار العدد (103) من الوقائع الفلسطينية "الجريدة الرسمية" لدولة فلسطين.



وأوضح محمد رياض الزهارنة مدير وحدة الجريدة الرسمية والمطبوعات القانونية والنشر، أن العدد (103) من الوقائع الفلسطينية تضمن قانون رقم (1) لسنة 2022م المعدل لقانون تنظيم الزكاة رقم (9) لسنة 2008م وتعديلاته، بالإضافة إلى العديد من قرارات المجلس التشريعي وقرارات وتعليمات وزارية خاصة بوزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، وزارة الصحة، وزارة السياحة والآثار وسلطة المياه وجودة البيئة.

وأكد الزهارنة أن ديوان الفتوى والتشريع هو المرجع الأساسي في عملية نشر وطباعة كافة التشريعات، داعياً إلى من يرغب في اقتناء هذا العدد بزيارة مقر ديوان الفتوى والتشريع الكائن في الطابق الرابع من مبنى الطابو خلال أوقات الدوام الرسمي.