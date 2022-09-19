وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث مع التعليم آليات تنفيذ برامج دعوية في مدارس المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تطلق فعاليات تضامنية مع أهالي القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تفتتح غداً بازاراً للمنتجات الوطنية بجودة عالية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل تنظم لقاءً توعويا للعاملين في شركة تصنيع الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى يوقع عقود تشغيل مؤقت لصالح وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يصدر العدد (103) من الوقائع الفلسطينية بالجريدة الرسمية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة يختتم الدورة التدريبة الموسومة بعنوان (عدالة الأحداث) وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشارك في ورشة الابتكار في التصوير الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الخدمات الفندقية تتابع جودة النظافة في مراكز الرعاية الأولية وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر للأطفال تناقش تعزيز الالتزام بسياسة الحقن الوريدي الأمن
أخبار » الأخبار الحكومية

سيعقد برشاد الشوا

الاقتصاد تفتتح غداً بازاراً للمنتجات الوطنية بجودة عالية

19 أيلول / سبتمبر 2022 01:41

الاقتصاد: بازار المنتجات الوطنية سيعرض صناعات محلية بجودة عالية
الاقتصاد: بازار المنتجات الوطنية سيعرض صناعات محلية بجودة عالية

غزة- الرأي


قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن بازار المنتجات الوطنية المزمع افتتاحه يوم غد الثلاثاء في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي سيعرض صناعات محلية قوية وذات جودة عالية.

وأكد مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أن البازار يأتي تتويجاً لسياسة الوزارة في حماية المنتج المحلي وكذلك استنهاض المصانع المتوقفة لتعود للانتاج من جديد.

وأوضح نوفل أن وفداً من رجال الأعمال والتجار من الضفة الغربية سيشاركون في البازار  الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام وسيعقدون لقاءات مع أصحاب المصانع المشاركة.

وأشار نوفل إلى أن عام ٢٠٢٢ هو عام دعم المنتج المحلي لضمان قوته وعودته للنشاط، مضيفا بأن الوزارة وفرت الحماية لـ ٢٤ منتج محلي وبدأت ترى النور وعادت للانتعاش من جديد.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟