الاقتصاد تفتتح غداً بازاراً للمنتجات الوطنية بجودة عالية

غزة- الرأي



قالت وزارة الاقتصاد الوطني، إن بازار المنتجات الوطنية المزمع افتتاحه يوم غد الثلاثاء في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي سيعرض صناعات محلية قوية وذات جودة عالية.

وأكد مدير عام السياسات والتخطيط في وزارة الاقتصاد الوطني د. أسامة نوفل، أن البازار يأتي تتويجاً لسياسة الوزارة في حماية المنتج المحلي وكذلك استنهاض المصانع المتوقفة لتعود للانتاج من جديد.

وأوضح نوفل أن وفداً من رجال الأعمال والتجار من الضفة الغربية سيشاركون في البازار الذي سيستمر لمدة ثلاثة أيام وسيعقدون لقاءات مع أصحاب المصانع المشاركة.

وأشار نوفل إلى أن عام ٢٠٢٢ هو عام دعم المنتج المحلي لضمان قوته وعودته للنشاط، مضيفا بأن الوزارة وفرت الحماية لـ ٢٤ منتج محلي وبدأت ترى النور وعادت للانتعاش من جديد.