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أوقاف غزة تبحث مع التعليم آليات تنفيذ برامج دعوية في مدارس المحافظة

19 أيلول / سبتمبر 2022 01:58

أوقاف غزة تبحث مع التعليم آليات تنفيذ برامج دعوية في مدارس المحافظة
أوقاف غزة تبحث مع التعليم آليات تنفيذ برامج دعوية في مدارس المحافظة

غزة- الرأي
بحثت مديرية أوقاف غزة مع مديرية التربية والتعليم آليات تنفيذ برامج دعوية وأنشطة توعوية دينية في المدارس التعليمية، وذلك خلال زيارة نفذتها الأوقاف لمديرية التعليم شرق وغرب المحافظة.


وأكد مدير أوقاف غزة م. محمد أبو سعدة على استعداد الأوقاف لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الدعوية والوعظية التي ترتقي بالطلبة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، منوهاُ بأن الأنشطة الدعوية تتضمن الصلاة جماعة في المدارس وتقديم الدروس الوعظية المنهجية والملتقيات الدعوية.


وأشار إلي أن دور وزارة الأوقاف يتكامل مع دور وزارة التربية والتعليم في تخريج جيل مثقف وواعٍ، قادر علي خدمة شعبه ودينه.

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