‏ديوان المظالم يشكل لجنة لمناقشة مظلمة أحد الموظفين

غزة- الرأي



‏عقدت دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم، لجنة خاصة لمناقشة مظلمة أحد الموظفين مع الجهات المختصة .

وتم تشكيل اللجنة من موفق الضاني مدير دائرة حقوق الإنسان، والباحث القانوني مها المصري من وحدة حقوق الإنسان، والمقدم رامي العبسي مدير شؤون القانونية بهيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، وثائر سمارة من الأمانة العامة، و أحمد مرتجى من وزارة المالية للنظر في تظلم .



‏وتم خلال اللجنة دراسة ملف الموظف وحيثيات وتفاصيل المظلمة، ومناقشة التفاصيل وخلصت اللجنة بكتابة النتائج النهائية للاجتماع ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حسب القانون والأصول