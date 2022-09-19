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بلدية النصيرات تبحث مع وفدٍ من منطقة "المفتي" احتياجات المواطنين

19 أيلول / سبتمبر 2022 02:04

بلدية النصيرات تبحث مع سكان منطقة "المفتي" احتياجات المواطنين
بلدية النصيرات تبحث مع سكان منطقة

الوسطى- الرأي

استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري في مكتبه اليوم الاثنين، وفداً من سكان منطقة "المفتي"، لبحث عدد من احتياجات المنطقة.


وطالب الوفد بتبليط الشارع المؤدي لمدرسة المفتي، بالإضافة إلى معالجة مشكلة الصرف الصحي في منطقة مصلى خالد الخطيب، والقضاء على الكلاب الضالة التي تشكل خطرا على أطفال وسكان المنطقة.


بدوره رحب رئيس البلدية بالوفد الزائر، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة العمل على تبليط الشارع المؤدي لمدرسة المفتي، والذي يربط المدرسة مع شارع رقم 5 جنوبا، كما ستجتهد طواقم البلدية للحد من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ومكافحتها.

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