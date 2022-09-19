وكالة الرأي الفلسطينية ‏ديوان المظالم يشكل لجنة لمناقشة مظلمة أحد الموظفين وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف غزة تبحث مع التعليم آليات تنفيذ برامج دعوية في مدارس المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تطلق فعاليات تضامنية مع أهالي القدس رفضاً للمنهاج الإسرائيلي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تفتتح غداً بازاراً للمنتجات الوطنية بجودة عالية وكالة الرأي الفلسطينية تفتيش العمل تنظم لقاءً توعويا للعاملين في شركة تصنيع الأدوية وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى يوقع عقود تشغيل مؤقت لصالح وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية ديوان الفتوى يصدر العدد (103) من الوقائع الفلسطينية بالجريدة الرسمية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة يختتم الدورة التدريبة الموسومة بعنوان (عدالة الأحداث) وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تشارك في ورشة الابتكار في التصوير الطبي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: الخدمات الفندقية تتابع جودة النظافة في مراكز الرعاية الأولية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الزريعي": بازار المنتجات الوطنية لتعزيز وعي المواطن بأهمية المنتج الوطني

19 أيلول / سبتمبر 2022 02:20

"الزريعي": بازار المنتجات الوطنية لتعزيز وعي المواطن بأهمية المنتج الوطني

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي، أن بازار المنتجات الوطنية يمثل ركن هام في تعزيز وعي المواطن بأهمية المنتجات المحلية.

وأوضح الزريعي أن الوزارة تنتهج سياسات هامة لتنظيم القطاع الاقتصادي والتي تصب في صالح "دعم وحماية المنتج المحلي"و "إحلال الواردات" وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأضاف الزريعي، أن دعم المنتج الوطني عقيدة راسخة لدى الوزارة يبنى عليها لتعزيز تنافسية المنتج الوطني ويمثل حصة سوقية أعلى في سلة المواطن رغم التحديات والمعيقات التي تقف في طريق هذه السياسة.

 وأشار الزريعي إلى أن تضافر جهود الجميع من الوزارة وشركائها يمكننا من دفع عجلة الاقتصاد إلى الامام مستندين في ذلك إلى قدرة مصانعنا الوطنية على تلبية أذواق المستهلكين وعزيمة أصحابها المحبين لهذا الوطن.

ودعا الزريعي المواطنين لزيارة بازار المنتجات الوطنية الذي سيعقد غداً الثلاثاء  ويستمر  لمدة ثلاثة أيام، شاكرًا جميع الجهود البناءة التي تسعى إلى المساندة والبناء الحقيقي للاقتصاد الوطني والتي أوصلتنا لهذه اللحظات المثمرة.

وأكد أهمية دعم وحماية المنتج المحلي وإحلال الواردات بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وعبر الزريعي عن فخره وسعادته بمنتجاتنا الوطنية التي أثبتت نفسها في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأكد الزريعي على أهمية الشراكة مع مؤسساتنا الوطنية وشركائنا من المؤسسات الدولية كبرنامج UNDP ، والوكالة السويسرية للتنمية ، في رعاية المعارض الوطنية والفعاليات الترويجية لدعم وحماية المنتج الوطني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟