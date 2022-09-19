"الزريعي": بازار المنتجات الوطنية لتعزيز وعي المواطن بأهمية المنتج الوطني

غزة- الرأي

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني م. عبدالفتاح الزريعي، أن بازار المنتجات الوطنية يمثل ركن هام في تعزيز وعي المواطن بأهمية المنتجات المحلية.

وأوضح الزريعي أن الوزارة تنتهج سياسات هامة لتنظيم القطاع الاقتصادي والتي تصب في صالح "دعم وحماية المنتج المحلي"و "إحلال الواردات" وذلك بالتعاون مع كافة الشركاء من القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وأضاف الزريعي، أن دعم المنتج الوطني عقيدة راسخة لدى الوزارة يبنى عليها لتعزيز تنافسية المنتج الوطني ويمثل حصة سوقية أعلى في سلة المواطن رغم التحديات والمعيقات التي تقف في طريق هذه السياسة.

وأشار الزريعي إلى أن تضافر جهود الجميع من الوزارة وشركائها يمكننا من دفع عجلة الاقتصاد إلى الامام مستندين في ذلك إلى قدرة مصانعنا الوطنية على تلبية أذواق المستهلكين وعزيمة أصحابها المحبين لهذا الوطن.

ودعا الزريعي المواطنين لزيارة بازار المنتجات الوطنية الذي سيعقد غداً الثلاثاء ويستمر لمدة ثلاثة أيام، شاكرًا جميع الجهود البناءة التي تسعى إلى المساندة والبناء الحقيقي للاقتصاد الوطني والتي أوصلتنا لهذه اللحظات المثمرة.

وأكد أهمية دعم وحماية المنتج المحلي وإحلال الواردات بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.

وعبر الزريعي عن فخره وسعادته بمنتجاتنا الوطنية التي أثبتت نفسها في السوق المحلي والأسواق الخارجية.

وأكد الزريعي على أهمية الشراكة مع مؤسساتنا الوطنية وشركائنا من المؤسسات الدولية كبرنامج UNDP ، والوكالة السويسرية للتنمية ، في رعاية المعارض الوطنية والفعاليات الترويجية لدعم وحماية المنتج الوطني.