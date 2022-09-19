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قدمت (500.000) دولار

"هنية" يشكر مؤسسة جاسم وحمد الخيرية على دعمها لقروض الزواج

19 أيلول / سبتمبر 2022 02:25

"هنية" يشكر مؤسسة جاسم وحمد الخيرية على دعمها لقروض الزواج

غزة-الرأي

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بدور مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية القطرية في توفير الدعم لقروض الزواج ضمن برامج صندوق دعم الشباب الفلسطيني.

وشكر هنية الشيخ جاسم بن حمد ومجلس إدارة المؤسسة على جهودهم في دعم الشعب الفلسطيني.

وثمن هنية الذي شارك صباح اليوم الاثنين في القرعة العلنية لاختيار (250) عريس للاستفادة من القرض الحسن للزواج، دعم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم ومساندتها للشباب الفلسطيني.

 وأكد أن زيارته لدولة قطر كانت أثمرت عن توفير مبلغ ( 500.000) دولار  في المرحلة الأولى على أن يتم تقديم مبلغ مماثل في المرحلة الثانية مطلع العام المقبل.

كما شكر هنية جهود مجلس إدارة صندوق دعم الشباب الفلسطيني وما يقدمونه من برامج لخدمة الشباب الفلسطيني.

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