الداخلية تنشر كشفًا جديدًا للسفر عبر معبر رفح

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، عن كشف جديد للسفر عبر معبر رفح البري.
وذكرت الهيئة، أنه سيتم إصدار إعلان جديد لتحديد مواعيد السفر حسب طبيعة العمل بالمعبر.
للاطلاع على الكشف الجديد اضغط هنا.
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19 أيلول / سبتمبر 2022 05:37
17:37الداخلية تنشر كشفًا جديدًا للسفر عبر معبر رفح
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