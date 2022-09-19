لبيد: استخراج الغاز من كاريش سيتم في أسرع وقت ممكن

الداخل المحتل-الرأي:

زعم مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، "يائير لبيد"، اليوم الإثنين، أن استخراج الغاز من منصة "كاريش" سيتم قريبا.



وقال المكتب وفق "يديعوت أحرونوت": "إن إسرائيل تعتقد أنه من الممكن والضروري التوصل إلى اتفاق بشأن الخط البحري بين لبنان وإسرائيل بما يخدم مصالح البلدين"، مدعيًا أن الاتفاق حول الغاز سيساهم بشكل كبير في الاستقرار الإقليمي.



وادعى أن انتاج الغاز من منصة "كاريش" لا علاقة له بالمفاوضات، حيث ستبدأ الحفارة في إنتاج الغاز دون تأخير في أسرع وقت ممكن.