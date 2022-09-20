الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بالضفة والقدس

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 13 مواطنا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من بلدات شمال غرب القدس كلا من: الأسيرين المحررين أيمن خالد الخضور، وعلي محمد الخضور، من بلدة بدّو، وعيسى رشدي حوشية، من بلدة القبيبة، وقصي ريان، من قرية بيت دقّو.

ومن بلدة الطور بمدينة القدس، اعتقلت تلك القوات ستة شبان، وهم: أيهم ناجي أبو جمعة، ومحمد البعراني، ومحمد أبو جمعة، ومحمود أبو الهوى، ومحمد أبو الهوى، ومصطفى أبو الهوى.

وفي رام الله، اعتقلت تلك القوات الشاب يوسف أحمد رحيمي، من بلدة بيت ريما، والمواطن رامي فرحات، على حاجز عطارة العسكري، شمالا، وهو من سكان قلقيلية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد عيسى حمدان (34 عاما)، من قرية الشواورة شرق بيت لحم.