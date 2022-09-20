الغصين يُشارك في احتفال تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة التميز التقني

غزة- الرأي



شارك وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، في حفل تكريم الطلبة الفائزين بمسابقة التميز التقني للعام 2022، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة.



وحضر حفل التكريم د. زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، وم. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، ود. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، وأ. وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.

وخلال كلمته أكد الغصين على أهمية التعليم التقني خاصة في قطاع غزة لحاجة سوق العمل إلى التقنيين المبدعين لتقديم أفضل الخدمات، مبيناً أن التعليم التقني يساهم في دفع عجلة التقدم التكنولوجي والاقتصادي للدول.



وأشار الغصين إلى أن وزارة العمل ستقوم بدعم هذا النوع من التعليم المهم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الكوادر البشرية، بالإضافة إلى تعزيز ودعم وتشجيع المواهب الطلابية الإبداعية.



يُذكر أن الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني أطلقت مسابقة التميز التقني، وتتمحور حول ثلاثة مجالات هي مشاريع هندسية (تطبيقات صناعية وزراعية)، وتقنيات بيئية وصحية، وتطبيقات حاسوبية (تطبيقات الهاتف المحمول، والتصميم الجرافيكي، وتصميم وتطوير صفحات الويب).



وقد تم تحكيم (40) مشروعاً مقدمة من (93) طالب وطالبة من مؤسسات التعليم العالي في التخصصات التقنية، بمشاركة (10) محكمين في تخصصات تقنية مختلفة من الجامعات والكليات.



وقد فاز في المسابقة في مجال المشاريع الهندسية الطلاب مؤمن السماك ومحمد الديب ومهند عبد العال من جامعة الأزهر بمشروع “Smart Air Mattress”، وفي مجال التقنيات البيئية والصحية فاز الطلاب محمد المشهراوي وأنس زقوت وعمر الطرهوني من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بتطبيق “تقييم الآبار الجوفية في قطاع غزة باستخدام تقنيات GIS”، وفي مجال التطبيقات الحاسوبية فازت الطالبات هلا أبو سعدة وعطاف أبو هدة وإيمان صلوحة من الكلية الجامعية للعوم التطبيقية بمشروع "Offline Log Analysis Using Machine" Learning".



وهدفت المسابقة إلى تعزيز التوجه نحو التعليم التقني في المجتمع الفلسطيني، ودعم وتشجيع الطلبة المتميزين في المجال التقني في مؤسسات التعليم العالي، وتسويق الإبداعات الطلابية في سوق العمل الفلسطيني، ورفد سوق العمل بالمهارات والكفايات اللازمة.