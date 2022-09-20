"هنية" يناقش إعادة تفعيل اتفاقية التعاون مع بنك الإنتاج

غزة- الرأي



استقبل عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، مجلس إدارة بنك الإنتاج في مكتبه بمجمع فلسطين الرياضي، وتناول اللقاء مناقشة تفعيل اتفاقية التعاون في مجال قروض التعليم والزواج.



حيث ضم وفد بنك الإنتاج كل من: المدير العام للبنك ماهر أبو حسين، ومدير دائرة الشؤون الإدارية خليل الخالدي، ومدير دائرة التمويل والاستثمار عبد الله لافي، ومسؤول اللوجستية بلال الخطيب، بينما حضر من مستشار المجلس الأعلى جابر عياش وبلال الشاعر مدير الأندية والاتحادات.



وتم الاتفاق على إعداد مذكرة لتفعيل الاتفاقية بما يتناسب مع تقديم الخدمة للقطاع الرياضي من الشباب اللاعبين والكوادر الرياضية وأبنائهم، والمساهمة في التخفيف من الأعباء المادية في مجالي التعليم والزواج وتوفير ٱلية سداد ميسرة وبنظام القرض الحسن.

وبدوره شكر هنية جهود بنك الإنتاج وما يقدمه من خدمات، وتمنى أن تكون الاتفاقية مع المجلس ثمرة طيبة تعود بالفائدة على المجتمع والقطاع الرياضي.