التعليم تكرم الطلبة الفائزين في مسابقة التميز التقني للعام 2022

غزة-الرأي

كرمت وزارة التربية والتعليم العالي الطلبة الفائزين في مسابقة التميز التقني للعام 2022م، والتي تُنظمها الوزارة لطلبة الجامعات والكليات في قطاع غزة.



وحضر حفل التكريم الذي أُقيم في مقر الوزارة بغزة د. زياد ثابت وكيل وزارة التعليم، وم. إيهاب الغصين وكيل وزارة العمل، ود. إبراهيم القدرة الوكيل المساعد للتعليم العالي، وأ. وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية، وم. عبد الرحمن جبر مدير عام الكليات والتعليم التقني، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، بالإضافة إلى مدراء الدوائر ورؤساء أقسام التعليم العالي، والطلبة الفائزين وأولياء أمورهم.



وتهدف المسابقة إلى تعزيز التوجه نحو التعليم التقني في المجتمع الفلسطيني ودعم وتشجيع الطلبة المتميزين في المجال التقني في مؤسسات التعليم العالي وتسويق الإبداعات الطلابية في سوق العمل الفلسطيني ورفد سوق العمل بالمهارات والكفايات اللازمة.



وأكد ثابت أن هذه المسابقة تندرج ضمن خطة الوزارة في تطوير ودعم التعليم التقني في الجامعات والكليات والكشف عن مواهب وإبداعات الطلبة والعمل على تبنيهم والارتقاء بمستواهم وتكريمهم ونشر أعمالهم واحتضانها وتوظيفها في خدمة المجتمع.



ولفت ثابت إلى أن الوزارة تسعى بشكل دائم ومستمر لدعم التعليم التقني وتشجيع الطلبة المبدعين والمتميزين بكل الوسائل المتوفرة من خلال مشاركة المؤسسات ذات العلاقة والكليات التقنية، تأكيدًا على دورها في تبني المبدعين من الطلبة وتشجيعهم على التميز بما يخدم المجتمع لتحقيق الكثير من الأهداف وعلى رأسها التوجه نحو التعليم التقني في المجتمع الفلسطيني.



بدوره أكد الغصين على أهمية التعليم التقني وخاصة في قطاع غزة لحاجة سوق العمل إلى التقنيين المبدعين لتقديم أفضل الخدمات، مبيناً أن التعليم التقني يساهم في دفع عجلة التقدم التكنولوجي والاقتصادي للدول.



وأشار الغصين إلى أن وزارة العمل سوف تقوم على دعم هذا النوع من التعليم المهم لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير الكوادر البشرية، وفي هذا السياق ستعزز وزارته وتشجع المواهب الطلابية الإبداعية.



يُذكر أن الإدارة العامة للكليات والتعليم التقني أطلقت مسابقة التميز التقني، وتتمحور حول ثلاثة مجالات هي مشاريع هندسية (تطبيقات صناعية وزراعية)، وتقنيات بيئية وصحية، وتطبيقات حاسوبية (تطبيقات الهاتف المحمول، والتصميم الجرافيكي، وتصميم وتطوير صفحات الويب).



وقد تم تحكيم (40) مشروعاً مقدمة من (93) طالب وطالبة من مؤسسات التعليم العالي في التخصصات التقنية، بمشاركة (10) محكمين في تخصصات تقنية مختلفة من الجامعات والكليات.



وقد فاز في هذه المسابقة في مجال المشاريع الهندسية الطلاب مؤمن السماك ومحمد الديب ومهند عبد العال من جامعة الأزهر بمشروع “Smart Air Mattress”، وفي مجال التقنيات البيئية والصحية فاز الطلاب محمد المشهراوي وأنس زقوت وعمر الطهرهوني من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بتطبيق “تقييم الآبار الجوفية في قطاع غزة باستخدام تقنيات GIS”، وأخيراً وفي مجال التطبيقات الحاسوبية فازت الطالبات هلا أبو سعدة وعطاف أبو هدة وإيمان صلوحة من الكلية الجامعية للعوم التطبيقية بمشروع "Offline Log Analysis Using Machine" Learning".