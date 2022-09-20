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الاحتلال يرجئ جلسة النظر بالإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

20 أيلول / سبتمبر 2022 11:27

الأسير المريض ناصر أبو حميد
الأسير المريض ناصر أبو حميد

رام الله - الرأي

أرجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مجددا الجلسة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن سلطات الاحتلال أرجأت الجلسة التي كانت مقرر يوم الخميس المقبل إلى تاريخ 6/10/2022.

يذكر أن الأسير أبو حميد مصاب بسرطان الرئة منذ قرابة عام، وبسبب المماطلة في إجراء الفحوص الطبية له وتقديم العلاج تدهورت حالته بشكل كبير ودخل في غيبوبة لأيام طويلة قبل أن يبدأ العلاج الكيميائي، ولكن قبل شهرين توقف تقديم العلاج له بعد عدم تقبل جسده، وبعد مماطلة أجرى الاحتلال فحوصا شاملة له تبين أنه وصل لمرحلة "ميؤوس منها"، وأنه في أيامه الأخيرة.

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