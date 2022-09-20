مكتب الشكاوى بمعبر "أبو سالم" ينهي خلافًا بقيمة 120 ألف شيكل

غزة- الرأي

أنهى مكتب الشكاوى التابع لقسم الأمن والعمليات في شرطة معبر كرم ابو سالم خلافًا ماليًا بقيمة 120 ألف و900 شيكل وهي عبارة عن أجرة نقل.

وأوضح مدير شرطة معبر كرم ابو سالم التجاري مقدم هاني الناقة أنه بناءً على الشكوى المقدمة من شركة ع.ن.ح، ضد التاجر "ن.ح"، تم استدعاء الطرفين، لمعرفة حيثيات الشكوى والاستماع إليهم، تمهيدًا لحل الخلال.

وأضاف مدير شرطة المعبر أنه بعد جهود ضباط مكتب الشكاوى لدى شرطة المعبر تم حل الخلاف المالي بين الطرفين، وتحرير سند اتفاق مخالصة يضمن سداد المبلغ المطلوب.

يشار الى وجود مكتب شكاوى خاص بشرطة معبر كرم ابو سالم، تم انشائه لحل الخلافات المتكررة بين المراجعين والتجار، في حين يتم تحويل بعض الشكاوى العالقة لشرطة المحافظة