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خلال اطلاعها على نظام الاستقبال الالكتروني

النيابة العامة تؤكد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمهور

20 أيلول / سبتمبر 2022 02:07

النيابة العامة تؤكد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمهور
النيابة العامة تؤكد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمهور

عزة- الرأي

عقد مدير النيابة العامة الدكتور ماهر المصري، ورئيس وحدة المظالم واستقبال الجمهور المستشار هيثم مهنا، اجتماع لموظفي أقسام الاستقبال والمتابعة لدى النيابات الجزئية، لوضع الملامح النهائية لنظام الاستقبال الإلكتروني الجديد والبدء بتنفيذه.

ويهدف النظام إلى تذليل كافة العقبات التي تواجه جمهور المواطنين والمحامين، والذي يتيح إمكانية تقديم الطلبات إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية للنيابة العامة.

وأكد د. المصري، على ضرورة الالتزام بالآلية الجديدة بشأن اعتماد وكالات المحامين عبر الخدمات الالكترونية تلقائيًا، على أن يقوم موظف المتابعة بالتحقق من صحة الوكالة بالاطلاع عليها، وكذلك بإرسال رسالة نصية للوكيل لأشعاره بقبول وكالة محاميه، وإجراء تقرير اتصال. 

وكذلك استعراض المستشار مهنا، آلية التعامل مع الشكاوى الالكترونية ومتابعتها لحين تسليمها للمشتكي لمتابعة فتح التحقيق فيها حسب الأصول، وكذلك التعامل مع الطلبات المقدمة الكترونيًا وضرورة متابعة عرضها أولاً بأول على رئيس النيابة، وتم شرح آلية متابعة إنجاز طلبات التصوير المقدمة الكترونيًا، من خلال التواصل مع رئيس قسم السكرتاريا والأرشيف للسماح لمقدم الطلب بالحصول على صورة ضوئية عن الملف الكترونيًا.

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