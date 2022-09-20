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الاقتصاد تدين استهداف الاحتلال مفتشي الوزارة بالوسطى

20 أيلول / سبتمبر 2022 02:39

الاقتصاد تدين اطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مفتشي مقالع الرمال بالوسطى
الاقتصاد تدين اطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مفتشي مقالع الرمال بالوسطى

الوسطى- الرأي

أدانت وزارة الاقتصاد الوطني، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي طواقمها العاملة في مقالع الرمال وسط قطاع غزة واطلاق قنابل الغاز السام 

وأفادت أن قوات الاحتلال  اطلقت، صباح اليوم الثلاثاء، نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز صوب مفتشي مقالع الرمال بوزارة الاقتصاد الوطني واصابت المفتشين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وقال مدير عام المصادر الطبيعية بالوزارة أ. عبد القادر بنات ، أن جنود الاحتلال المتمركزين داخل المواقع العسكرية شرق المحافظة الوسطى فتحوا وبكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز السام تجاه موظفي الوزارة المقاولين ما أحدث حالة من الهلع و إصابات بالاختناق بين مفتشي المقالع والمقاولين وأصحاب الشاحنات.


وندد بنات بالاعتداء  الإسرائيلي على مفتشى المقالع بالوزارة،مؤكداً أن المفتشين يتعرضون بشكل دائم لإطلاق النار وقنابل الغاز من قبل قوات الاحتلال شرق دير البلح.

الاقتصاد تدين اطلاق الاحتلال قنابل الغاز صوب مفتشي مقالع الرمال بالوسطى 2aacd16a-f9c7-463f-a18a-2a6b2a4eb285
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