بلدية رفح تُنجز مشروع تأهيل رصيف شارع أبو بكر الصديق

رفح- الرأي

أنجزت الطواقم الفنية العاملة في بلدية رفح تنفيذ أعمال مشروع تأهيل جزء من رصيف شارع أبو بكر الصديق في منطقة رفح الغربية، وذلك لتحسين الخدمات الأساسية التي تخدم أكبر عدد من السكان.

وأوضح مدير دائرة المشاريع في بلدية رفح م. محمد سرحان أن الأعمال المُنفذة شملت أعمال التسوية المطلوبة وتركيب بلاط الإنترلوك على مساحة نحو 1400 متر مربع.

ولفت أن المشروع بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية في إطار برنامج تطوير البلديات النافذة السادسة.

وأشار سرحان أن المشروع يمتد من مفترق شارع القدس حتى مفترق الشارع الأول، وتم تشغيل أكثر من 40 عاملًا ومهندسًا فيه، إذ يعد من المشاريع كثيفة العمالة بهدف تحسين الخدمات الأساسية المُقدمة للسكان، شاكراً تعاون المواطنين في تسهيل إنجاز الأعمال بالسرعة الممكنة.