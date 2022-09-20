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بلدية دير البلح تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا

20 أيلول / سبتمبر 2022 03:42

الوسطى- الرأي

زار رئيس بلدية دير البلح دياب الجرو مدير مؤسسة أمان فلسطين-ماليزيا أ. عمر صيام، وتم خلال اللقاء تبادل الأفكار التي من شأنها الارتقاء بالمدينة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين.

وساد اللقاء أجواء إيجابية والاطلاع على المشاريع التي تنفذها البلدية خلال هذه الفترة واحتياجاتها للفترة القادمة والعمل على توفير الدعم اللازم لتنفيذها.

وأكد رئيس البلدية أنه لا يتوانى في التواصل مع الجهات الداعمة للحصول على أكثر عدد من المشاريع الممولة لتنفيذها والتي تلبي احتياجات المناطق سيما المناطق المهمشة، لافتاً إلى وجود العديد منها على أجندة الأولويات بحاجة إلى التمويل.

وفي نهاية اللقاء تم تقديم درع شكر وتقدير لمدير المؤسسة على جهودهم في خدمة المدينة وأهلها متمنيين استمرار التعاون المشترك لخدمة المصلحة العامة.

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