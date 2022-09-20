وفاة عامل من الخليل أثناء عمله في الداخل المحتل

القدس المحتلة- الرأي

توفي، اليوم الثلاثاء، أحد العمال، إثر سقوطه من ارتفاع أثناء عمله داخل ورشة بناء في مستوطنة "بيتار عيليت" الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن العامل المتوفى هو أدهم محمد جميل النتشة (35 عاماً) من مدينة الخليل، وتوفي بعد سقوطه عن "سقالة" خلال عمله في ورشة بناء، أصيب على إثرها بجراح خطيرة توفي على إصرها.

ومن المتوقع ان تستلم عائلته، لمواراته الثرى في مدينة الخليل، بعد انتهاء الاجراءات القانونية "الإسرائيلية".

ويوم أمس، توفي محمد خليل قوقاس اخليل (50 عاماً) من بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشخص آخر (40 عاما) في حادثي عمل إثر سقوطهما من علو في منطقة القدس.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن 53 عاملاً توفوا في حوادث عمل مختلفة في الداخل المحتل، منذ مطلع العام الجاري 2022 وحتى اليوم.