وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تُنجز مشروع تأهيل رصيف شارع أبو بكر الصديق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تدين استهداف الاحتلال مفتشي الوزارة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يؤكد على أهمية الحفاظ على المباني الأثرية وتطوير سوق الزاوية وكالة الرأي الفلسطينية "أبو راس": اعتقال السلطة برام الله للمقاومين خيانة وخدمة للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تؤكد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر يواصل تقديم الخدمة التعليمية للاطفال المرضى وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُطلق فعاليات رفضًا لفرض منهاج الاحتلال على مدارس القدس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تعقد دورة المهارات الأساسية لدعم الحياة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري أولى عمليات شفط المياه البيضاء بجهاز متخصص وكالة الرأي الفلسطينية لجنتا الكلى والأوعية الدموية تبحثان تحسين خدمة الغسيل الكلوي
أخبار » الأخبار الحكومية

الشرطة المجتمعية تُنهي ثلاثة خلافات مالية بقيمة " 40 " ألف شيقل

20 أيلول / سبتمبر 2022 05:07

رفح- الوسطى- الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية ثلاثة خلافات مالية بقيمة " 40 " ألف شيكل بمحافظتي رفح والوسطى.

ففي محافظة رفح أنهت الشرطة المجتمعية خلافاً مالياً بقيمة "24" ألف شيكل حول معاملة كفالة بنكية.

وأوضحت أنها استقبلت شكوى محالة من النيابة العامة وقامت بإحضار الطرفين وتوصلت معهما لحل بتقسيط المبلغ وتحرير تنازل حسب الأصول.

وفي سياق منفصل أنهت الشرطة المجتمعية في قسم دير البلح خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين على حقوق مالية بينهما بقيمة 14 ألف شيقل.

وأشارت الشرطة المجتمعية أنها تلقت شكوى تفيد بوجود خلافات مالية عالقة منذ سبع سنوات، حيث قامت بإحضار الطرفين والاتفاق على إنهاء الخلاف بتسديد المبلغ المستحق وعليه تم تنازل المشتكي عن شكواه.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟