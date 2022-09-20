الشرطة المجتمعية تُنهي ثلاثة خلافات مالية بقيمة " 40 " ألف شيقل

رفح- الوسطى- الرأي

أنهت الشرطة المجتمعية ثلاثة خلافات مالية بقيمة " 40 " ألف شيكل بمحافظتي رفح والوسطى.

ففي محافظة رفح أنهت الشرطة المجتمعية خلافاً مالياً بقيمة "24" ألف شيكل حول معاملة كفالة بنكية.

وأوضحت أنها استقبلت شكوى محالة من النيابة العامة وقامت بإحضار الطرفين وتوصلت معهما لحل بتقسيط المبلغ وتحرير تنازل حسب الأصول.

وفي سياق منفصل أنهت الشرطة المجتمعية في قسم دير البلح خلافاً مالياً بين اثنين من المواطنين على حقوق مالية بينهما بقيمة 14 ألف شيقل.

وأشارت الشرطة المجتمعية أنها تلقت شكوى تفيد بوجود خلافات مالية عالقة منذ سبع سنوات، حيث قامت بإحضار الطرفين والاتفاق على إنهاء الخلاف بتسديد المبلغ المستحق وعليه تم تنازل المشتكي عن شكواه.