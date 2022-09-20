وكالة الرأي الفلسطينية بلدية دير البلح تبحث التعاون المشترك مع مؤسسة أمان فلسطين- ماليزيا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية رفح تُنجز مشروع تأهيل رصيف شارع أبو بكر الصديق وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تدين استهداف الاحتلال مفتشي الوزارة بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية "السراج" يؤكد على أهمية الحفاظ على المباني الأثرية وتطوير سوق الزاوية وكالة الرأي الفلسطينية "أبو راس": اعتقال السلطة برام الله للمقاومين خيانة وخدمة للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تؤكد على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تواجه الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية مستشفى النصر يواصل تقديم الخدمة التعليمية للاطفال المرضى وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُطلق فعاليات رفضًا لفرض منهاج الاحتلال على مدارس القدس وكالة الرأي الفلسطينية التنمية البشرية بالصحة تعقد دورة المهارات الأساسية لدعم الحياة وكالة الرأي الفلسطينية المستشفى الأوروبي يجري أولى عمليات شفط المياه البيضاء بجهاز متخصص
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مستوطنون يطاردون رعاة الماشية والاحتلال يحتجز مركباتهم

20 أيلول / سبتمبر 2022 06:14

الأغوار- الرأي

طارد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، رعاة الماشية، في منطقة البرج بالأغوار الشمالية، في وقت احتجزت فيه قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مركباتهم.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة: إن المستوطنين بعدما طاردوا رعاة الماشية أثناء رعيهم مواشيهم في سهل البرج بالأغوار الشمالية، استدعوا جيش الاحتلال لحمايتهم، فاحتجز الرعاة مع مركباتهم.

وأضاف دراغمة، أن الرعاة يستخدمون المركبات في تنقلاتهم وجلب الطعام والأعلاف لمواشيهم، لكن الاحتلال يستهدفهم بشكل دوري.

ويواصل المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم في كل المدن المحتلة، بهدف التنغيص على حياتهم وطردهم من أراضيهم والسيطرة عليها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟