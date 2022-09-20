الهيئة الفلسطينية تحذر من خطورة أسرلة التعليم في القدس

غزة- الرأي

استنكرت الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي "توثيق"، قيام حكومة الاحتلال بفرض المنهاج "الإسرائيلي" وما يحتويه من تزييف وتحريف للرواية التاريخية على الطلبة المقدسيين.

وأوضح الهيئة في بيان لها اليوم، أن (150) مدرسة عربية في القدس المحتلة قامت بإغلاق أبوابها، منعاً لفرض المنهاج "الإسرائيلي" بدلاً من المنهاج الفلسطيني من أجل طمس الهوية التاريخية للشعب الفلسطيني.

وبدأت حكومة الاحتلال بفرض إجراءات عقابية ضد المدارس المقدسية من أجل الخضوع والاستجابة بحذف مواد فلسطينية واستبدالها بأخرى "إسرائيلية.

ورفضت الهيئة بشكل قاطع كل محاولات حكومة الاحتلال فرض المنهاج المزيف أو المستحدث على الطلبة الفلسطينيين في جميع المدارس وعلى اختلاف مرجعياتها الأكاديمية، وأنها لن تقبل إلا بالمنهاج الفلسطيني، وهذا حق مكفول في كل القوانين والأعراف الدولية.

وأضافت الهيئة أن المنهاج المزيف يشكل خطراً على الهوية التاريخية للشعب الفلسطيني، إذ أنه يشطب بعض الرموز المقدسية، ويحرف الحقائق مثل استخدام جبل الهيكل بديلاً عن المسجد الأقصى المبارك، والاحتفال بعيد الاستقلال بديلاً لفعاليات إحياء ذكرى النكبة.

ونوهت الهيئة أن سلطات الاحتلال تشن حرباً لا هوادة فيها ضد قطاع التعليم الفلسطيني بالقدس، حرب مركَّزة على الهوية والرواية، ليس فقط من خلال فرض المنهاج المحرّف، بل استخدمت أدوات أخرى، كمنع ترميم المدارس المقدسية أو فتح مدارس فلسطينية جديدة، أو حتى إضافة صفوف للمدارس القائمة.

وطالبت الهيئة الفلسطينية لملاحقة جرائم الاحتلال المجتمع الدولي بضرورة التدخل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإلزام حكومة الاحتلال بعدم التدخل في التعليم والمناهج الفلسطيني لأن ما يقوم به الاحتلال يمثل اعتداء فكري وثقافي على هذا الشعب.