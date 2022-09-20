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إصابة شاب والعشرات بالاختناق خلال مواجهات في بيت أمر

20 أيلول / سبتمبر 2022 09:05

الخليل- الرأي

أصيب مساء اليوم، شاب بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بالضفة المحتلة.

وأفاد شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعترضت جنازة لمواطن، وحاولت منع المشيعين من الوصول إلى المقبرة الواقعة على مدخل البلدة، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات.

وأوضح الشهود، أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل في منطقة عصيدة، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والمشيعين عقب إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الرئيسي للبلدة، ما أدى لإصابة شاب بعيار حي في الفخذ، إضافة لإصابة العشرات بالاختناق والإغماء جرى علاجهم ميدانيا.

وأشار الشهود إلى أن مواجهات مماثلة اندلعت في منطقة الظهر بالبلدة، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

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