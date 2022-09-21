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مع ساعات الفجر الأولى

الإعلان عن اتفاق لتطويق أحداث مدينة نابلس

21 أيلول / سبتمبر 2022 08:13

نابلس- الرأي

أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في مدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى من اليوم الأربعاء عن التوصل لاتفاق بين المطلوبين والأجهزة الأمنية لإنهاء الأحداث في المدينة.

واستمر الاجتماع الذي عقد في البلدة القديمة من المدينة بحضور المحافظ وممثلين عن الأجهزة الأمنية والمطلوبين للاحتلال في البلدة وعائلات الجرحى وشخصيات وطنية توصل في نهايته المجتمعين إلى عدة نقاط من بينها، التكفّل بجرحى الأحداث الأخيرة المؤسف، والعمل على إنهاء ملف المطارد مصعب شتية بصورة مرضية وتشكيل لجنة من المؤسسات والفعاليات وشخصيات نابلس للعمل على زيارته ومتابعة ظروف احتجازه والعمل على سقف زمني للإفراج عنه.

وتم الاتفاق على اعتبار حالة المطاردين حالة وطنية دون العمل على ملاحقتها بدواعٍ أمنية إلى في حالة الخروج عن القانون، والإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة، وعدم ملاحقة أي شخص على إثر هذا الحدث على مستوى الوطن.

وفي أعقاب الاتفاق خرج عشرات الشبان إلى منطقة دوار الشهداء، وسط المدينة، لمساعدة طواقم البلدي على تنظيف المنطقة بالكامل استعدادا لعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة من اليوم الأربعاء.

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