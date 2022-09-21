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ارتفاع أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم

21 أيلول / سبتمبر 2022 08:22

رام الله - الرأي

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء ارتفاعاً على سعر صرفه وسط ترقب لما قد يعلنه البنك الفيدرالي الامريكي اليوم لرفع الفائدة الذي سيؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدولار الأمريكي والذهب.

وبشأن المتوقع لسعر صرف الدولار مقابل الشيقل" الإسرائيلي" خلال الفترة المقبلة وخاصة اذا اتخذ الفدرالي الامريكي قراراً برفعه الفائدة اليوم، أشار المحلل الاقتصادي أحمد أبو قمر لمصادر صحفية، إلى أن الدولار ممكن أن يصل بعد الرفع المتكرر والمتوقع في الفترة المقبل حتى نهاية العام الحالي 2022 لسعر الفائدة، إلى $3.50 إلى 3.60$ دون الوصول لقيمة صرف أعلى من ذلك، نظراً إلى أن معدل التضخم في "إسرائيل" هو المعدل الأدنى عالمياً بنسبة 3%.

وفيما يلي أسعار صرف العملات اليوم الأربعاء:

سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الشيقل: 3.45 شيقل

سعر صرف الدينار الاردني مقابل الشيقل: 4.86 شيقل

سعر صرف اليورو الاوروبي مقابل الشيقل: 3.43 شيقل

 سعر صرف الجنيه المصري مقابل الشيقل: 0.17 شيقل

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