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حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة والقدس

21 أيلول / سبتمبر 2022 08:27

الضفة الغربية- الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، صباح اليوم الأربعاء، مناطق متفرقة من الضفة المحتلة والقدس، وشنت حملة اعتقالات واسعة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، داهمت مجموعة كبيرة من منازل المواطنين في مناطق متفرقة، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني.

وفي الخليل، اعتقل المحرر هشام أبو هواش، والمحرر أيمن اطبيش، والمحرر عادل الحريبات، والمحرر عارف الحريبات، ومحمود التلاحمة، وجمعيهم من دورا.

فيما اعتقل أوس الحصري، وشقيقه حازم من طولكرم.

وفي رام الله، اعتقل أحمد نصر، ومحمد أبو عادي، وكلاهما من كفر نعمة.

بينما اعتقل محمد الصيفي من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي القدس، اعتقل منذر حمادة زوج الأسيـرة فدوى حمادة، وكفاح ياسر أبو الهوى، وأيمن أبو الهوى.

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