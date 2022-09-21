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ضمن مشاريع تطوير البنية التحتية

"هنية" يفتتح ملعب نادي الصلاح المعشب في دير البلح

21 أيلول / سبتمبر 2022 09:11

"هنية" يفتتح ملعب نادي الصلاح المعشب في دير البلح

غزة- الرأي

افتتح عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، الملعب المعشب بنادي الصلاح الرياضي في دير البلح، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن المرحلة الثالثة من مشاريع تطوير البنية التحتية الرياضية بتمويل من المجلس الأعلى.

وحضر حفل الافتتاح د. ماهر الحولي رئيس رابطة علماء فلسطين ، ودياب الجرو رئيس بلدية دير البلح، وعبد الحليم صباح رئيس نادي الصلاح ومجلس إدارة النادي، وجابر عياش المستشار في المجلس الأعلى والمهندس أحمد الزيناتي مدير التخطيط والمشاريع بالمجلس.

وعبر هنية عن سعادته بإنجاز ملعب نادي الصلاح المعشب وتقديم خدمة للاعبين في النادي ومدينة دير البلح، والمساهمة في تطوير  مرافق النادي التي تحتضن المواهب والكوادر الرياضية، ووجه التحية لمجلس إدارة نادي الصلاح والحضور والوجهاء وأكد أن برامج تطوير البنية التحتية الرياضية هي من اهم برامج المجلس الأعلى بالإضافة لتقديم الدعم المادي ومساندة الأندية.

بدوره شكر د. ماهر الحولي جهود عبد السلام هنية في تطوير ودعم الرياضة، وتمويل تجهيز الملعب المعشب في نادي الصلاح، وأكد د. الحولي أن الاهتمام بالشباب وتوفير المكان الأمن لاحتضان مواهبهم والحفاظ عليهم من الانحراف يمثل أهمية كبيرة تتطلب تضافر الجهود وتقديم الدعم المناسب.

كما أشاد دياب الجرو رئيس بلدية دير البلح بإنجاز الملعب وهنا نادي الصلاح وشكر جهود عبد السلام هنية، وعبر عن دعمه لتطوير المرافق الرياضية وتجهيز الملاعب وتقديم المزيد من البرامج للقطاع الرياضي.

يذكر أن ملعب الصلاح المعشب هو من ضمن عدة مشاريع بتمويل المجلس الأعلى تم افتتاحها هذا الأسبوع ومنها المدينة الرياضية بالنصيرات ومسبح نادي الشمس.

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