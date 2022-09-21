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قوات الاحتلال تستولي على بيت متنقل جنوب نابلس

21 أيلول / سبتمبر 2022 09:43

نابلس- الرأي

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، على بيت متنقل جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال استولت على منزل متنقل “كرفان” في خربة المراجم التابعة لبلدة دوما، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وذكر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة المراجم، واستولت على “بيت متنقل” ووحدة صحية، تعود ملكيته للمواطن محمد ضيف مسلم.

وأشار إلى أن الاستيلاء على “البيت المتنقل” يأتي في إطار تضييق الاحتلال على المواطنين في تلك المناطق لحملهم على الرحيل من أراضيهم، وتركها فريسة سهلة للمشاريع الاستيطانية.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي، إلى تشديد الخِناق على المواطنين ضمن سياساتها العنصرية في الضفة الغربية، القائمة على الإرهاب والبطش والتشريد.

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