"الغصين " يثمن الجهود المبذولة لنقابة العاملات برياض الاطفال

غزة-الراي

ثمن وكيل وزارة العمل بغزة م. إيهاب الغصين الجهود التي تبذلها نقابة العاملات في رياض الأطفال من أجل المطالبة بحقوقهن ورفع أجورهن المتدنية جداً، مؤكداً تشجيعه الكامل لخطواتهن الحثيثة.



وشدد الغصين على أنه لا يتم حرمان أي عاملة من حقها في الحصول على تشغيل مؤقت، خاصة وأن أجورهن لا تتعدى الـ 500 شيكل في الكثير من الأحيان، إضافة إلى عدم حرمان الزوج من أي مساعدات نقدية أو عينية يتلقاها من جهات أخرى، أو حتى تصاريح العمل.



وأشار وكيل الوزارة إلى أنهم يسعون مع الجهات المختصة، بتشكيل لجنة لمناقشة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه، خاصة وأن الضفة الغربية عند تطبيقه لم يراعوا واقع غزة المعيشي والظروف القائمة.

