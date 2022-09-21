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"الجرائم الإلكترونية" تُنجز قضية ابتزاز لمواطنة من الداخل المحتل

21 أيلول / سبتمبر 2022 01:07

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غزة-الراي 

أنجزت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية قضية ابتزاز مالي وتهديد بالتشهير لمواطنة من سكان بلدة "كفر كنا" في الجليل الأسفل في الداخل الفلسطيني المحتل، وذلك مقابل الحصول على مبلغ 14 ألف شيكل.

وقالت دائرة الجرائم الإلكترونية: "إن المواطنة تقدمت بشكوى إلكترونية ، مفادها تعرضها للابتزاز والتهديد بنشر صور خاصة لها، في حال لم يحصل الحساب المبتز على المبلغ المذكور من المال."

وأشارت إلى أنه من خلال البحث والتحري وبالمتابعة الفنية، تم العثور على صاحب الحساب، حيث تم استدعاؤه ومن خلال التحقيق معه اعترف بالواقعة .

وأكدت المباحث العامة أنه تم إحالة المذكور وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه..

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