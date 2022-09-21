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الاحتلال يهدم مسكناً في "البقيعة" بالنقب للمرة الثانية

21 أيلول / سبتمبر 2022 01:50

النقب المحتل- الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مسكن سالم أبو عصيدة في قرية البقيعة بمنطقة النقب المحتل، والذي كان قد هُدم مطلع العام بحجة البناء غير المرخص.

وأوضح أبو عصيدة المسكن كان يأوي 14 شخصاً، بينهم معاق، فيما لم يذهب الأولاد للمدرسة، ولا تتوفر لديهم المتطلبات الأساسية للحياة، "هدموا البيت وفجروا حاويات المياه ورموا حبوب القمح على الأرض".

وهدمت آليات وجرافات الاحتلال يوم الأربعاء الماضي، بحماية قوات كبيرة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، منزلين في حي شنير بمدينة اللد تعود ملكيتهما لعائلة شواهنة، بذريعة البناء دون ترخيص.

كما هدمت آليات سلطات الاحتلال بحماية قوات من الشرطة، يوم 7 أيلول/ سبتمبر الجاري، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب، للمرة الـ206 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من موجة الحر الشديد.

وتشهد بلدات عربية عدة تصعيداً في عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في الطيبة وعين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

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