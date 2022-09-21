"ديوان المظالم "وشرطة الشجاعية يناقشان قضايا مشتركة

غزة-الرأي

زار وفد من دائرة حقوق الإنسان بديوان المظالم رئاسة مجلس الوزراء يمثله أ. موفق الضاني مدير وحدة حقوق الانسان والمستشار القانوني وعدد من المختصين بالديوان مركز شرطة الشجاعية.



حيث كان في استقبال الوفد مدير مركز شرطة المقدم / جمال أبو كميل مدير مركز شرطة الشجاعية ووكيل نيابة الشجاعية أ. فتحى عبد العال ومفتش التحقيق بالمركز الرائد إياد دياب وعدد من الضباط في المركز وذلك بهدف بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة تفاصيل مظلمة أحد المواطنين لدى ديوان المظالم وتأتي ضمن اختصاص مركز شرطة الشجاعية.



وقام الوفد بتفقد غرف النزلاء والاطلاع على أوضاعها، للوقوف على أهم الاحتياجات والتجهيزات التي يحتاجها المركز وذلك لرفعها للجهات ذات الاختصاص.



وتابع وفد وحدة حقوق الانسان بديوان المظالم الكشوف الرسمية للنزلاء وتم الاطلاع على ملفاتهم، للتأكد من مطابقتها للقانون، ومن سلامة الإجراءات التي تم إتباعها من قبل الجهات المختصة بالتوقيف والتحقيق والمحاكمة.

و أكد الجانبين على ضرورة استمرار مثل هذه اللقاءات والتي تهدف لزيادة التفاهم والتعاون بين الديوان والمؤسسات الحكومية كافة لتعزيز الدور الرقابي للحكومة والتأكد من سلامة الإجراءات بما يخدم حقوق المواطن.



يذكر أن هذه الزيارات لمراكز التأهيل والإصلاح ومراكز التوقيف تأتي من أجل الوقوف على الأوضاع القانونية والإنسانية للنزلاء والموقوفين في الأماكن المخصصة لذلك ومتابعة الشكاوى المقدمة لديوان ومن اختصاص مكاتب التحقيق والاطلاع على ما يحتاجونه من رعاية اجتماعية وصحية وقانونية خاصة، حيث أن لهم حماية يؤمنها القانون الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان.



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