تعليم الوسطى تُتَابع الوزن المناسب والمواصفات الصحية للحقيبة المدرسية

غزة-الرأي

قامت لجنة المرحلة الأساسية بمديرية تعليم الوسطى بمتابعة الوزن المناسب والمواصفات الصحية للحقيبة المدرسية لدى أطفال المرحلة الأساسية في المدارس الأساسية التابعة للمديرية.



وفي هذا الإطار قام المشرف التربوي وعضو لجنة المرحلة أ. فوزي جاد الله بجولة على مدارس المديرية، حيث قام بقياس وزن الحقائب لعينات من الطلبة.



وأوضح جاد الله أن هذا النشاط يأتي بناء على توجهات الإدارة العامة للإشراف التربوي ووزارة التربية والتعليم في الإشراف والمتابعة وضمان توزيع جدول الحصص الأسبوعي بشكل مناسب بما يخفف الحقيبة المدرسية.



وأفاد جادالله أن قياس وزن عينات من حقائب الأطفال المدارس أظهر توفر تلك المواصفات اللازمة التي تؤكد عليها الوزارة، مبيناً أن أهم شروط الحقيبة الصحية ألا يتجاوز وزنها 10 % من وزن الطفل أي معدل 2 – 3 كيلوجرام كحد أقصى ، حيث إن متوسط وزن طفل المرحلة من الصف الأول إلى الرابع الأساسي يتدرج بين 20 – 30 كيلوجرام.



جدير بالذكر أن لجنة المرحلة بمديرية الوسطى نشرت تعميماً بداية العام الدراسي بهدف الحفاظ على سلامة الهيكل العظمي والجهاز الحركي للتلاميذ، وتضمن التعميم أن يتم توزيع الجدول الأسبوعي على الطلبة ونشره لتلتزم به الأسرة، إضافة إلى تكليف الطلبة بتوفير الحد الأدنى من الكراسات لكل مبحث لتخفيف وزن الحقيبة، وهذا بدوره يؤدي إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسرة.

