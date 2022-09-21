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سلطة الأراضي تعقد لقاء حول إجراءات التفتيش ومتابعة التعديات

21 أيلول / سبتمبر 2022 02:30

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غزة-الراي

عقدت وحدة الشئون القانونية في سلطة الأراضي ممثلة بمدير عام وحدة الشئون القانونية أ. موفق علوان والباحث القانوني أ. رياض لولو لقاء تعريفي حول سلطة الأراضي ومكوناتها وإداراتها المختلفة و إجراءات التفتيش ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية وقد استهدف اللقاء المفتشين الجدد من الذين التحقوا بمكاتب التفتيش والمتابعة في مكاتب سلطة الأراضي في القطاع.


من جهته ،قال مدير عام وحدة الشئون القانونية أ. موفق علوان أن اللقاء يهدف الى تعريف الموظفين بالمراجع القانونية التي تستند عليها سلطة الأراضي في متابعة التعديات كقانون تجريم التعديات رقم 5/2017 و وإجراءات متابعة التعديات على الأراضي الحكومية في الميدان وكيفية تنظيم محاضر الضبط والإخطارات وتشكيل ملف قانوني للمتعدي وإرساله للوحدة القانونية إضافة إلى الإجراءات الممكن اتباعها إدارياً وقانونيا لوقف التعديات على الأراضي الحكومية.


كما تناول اللقاء تعريف الموظفين الجدد بأهمية العلاقة بين مكاتب التفتيش التابعة للإدارة العامة لأملاك الحكومة والدور الكبير المنوط بهم في متابعة التعديات على الأراضي الحكومية ومنعها.

وبين أ. علوان طبيعة العلاقة بين مكاتب التفتيش والوحدة القانونية فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بملاحقة المتعدين على الأراضي الحكومية وآلية تقديم بحق المتعدين ومتابعتها لدى جهة الاختصاص .


وتسعى سلطة الأراضي من خلال هذه اللقاءات والورشات التدريبية الى خلق وعي ومعرفة قانونية لدى الموظفين سيما العاملين في دوائر التفتيش والمتابعة

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