الشباب والثقافة" تختتم مبادرتي تكريم الدراما الفلسطينية وشاعر العودة

غزة-الرأي

اختتمت الهيئة العامة للشباب والثقافة، مبادرة تكريم الدراما الفلسطينية للعام 2022، ومبادرة شاعر العودة، المنفذة من مركز العلم والثقافة، ومؤسسة إحياء التراث وتنمية الإبداع، ضمن مشروع المبادرات الثقافية الذي تشرف عليه الهيئة وبتمويل من المركز الثقافي الماليزي.



وحضر الحفل الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالجامعة الإسلامية، رئيس الهيئة الأستاذ أحمد محيسن، ومدير عام العمل الأهلي والآداب الأستاذ سامي أبو وطفة، وعميد كلية الآداب بالجامعة الإسلامية الدكتور أسامة حماد، ورئيس مركز العلم والثقافة الدكتور كمال غنيم، ومدير المركز الثقافي الماليزي الأستاذ شادي سالم، إضافة إلى النجوم المحتفى بهم صانعي وأبطال مسلسل شارة نصر، ومسلسل قبضة الأحرار، والمشاركين في مبادرة شاعر العودة.



وخلال كلمة له أكد محيسن على أهمية الفنون والآداب بكافة أشكالها ودورها المهم للتصدي لرواية الاحتلال الصهيوني، وتعزيز ونشر الرواية الفلسطينية وتوثيق المراحل التاريخية للنضال الفلسطيني، وفضح سياسات الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الشعر والأغنية الوطنية تساهم في زرع روح الثورة في نفوس الجماهير واستنهاضها وتوجيهها بما يخدم القضايا الوطنية.



وأشار محيسن إلى أن الدراما الفلسطينية رغم ضعف الإمكانات استطاعت تحقيق تقدمًا ملحوظًا خاصة خلال العام الماضي من خلال مسلسلين مميزين يضافان إلى المحاولات الفنية الهادفة للتصدي للجهود الصهيونية لشيطنة الشعب الفلسطيني وتشويه نضالاته وتضحياته واستهداف منظومته القيمية والوطنية والإجتماعية.



وبيَّن رئيس الهيئة أن مشروع المبادرات الثقافية يأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة للنهوض بالمشهد الثقافي الفلسطيني، ودعم الجمعيات والمراكز الثقافية وتشجيعها لتطوير قدراتها والارتقاء بأنشطتها وبرامجها من خلال تنفيذ مبادرات ثقافية إبداعية نوعية تجسد الهوية الثقافية الفلسطينية.



من جانبه أكد حماد أن الثقافة بأشكالها المتعددة تُعد شكلًا مهمًا من أشكال مقاومة الاحتلال، لافتًا إلى أن تأثيرها يفوق في كثير من الأحيان الأدوات العسكرية والمقاومة التقليدية، لافتًا إلى أن الدراما الفلسطينية تشهد تطورًا على كافة الأصعدة وأصبحت تحظى بإهتمام ومتابعة الجمهور العربي لأنها تجسد الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال.



من جهته أوضح غنيم أن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على الدراما الفلسطينية من خلال فعاليات متعددة منها عقد يوم دراسي حول مقاربة القضايا الاجتماعية والإنسانية في الدراما التلفزيونية الفلسطينية لعام 2022، وتنظيم ورشات عمل حول كتابة السيناريو شارك فيها مبدعون ومثقفون وطلبة، وتختتم المبادرة بتكريم العاملين في هذا الميدان، لافتًا إلى أن مبادرة شاعر العودة اعتنت بالمبدعين المهتمين بالإبداع الشعري من خلال محاضرات تدريبية متقدمة امتدت على مدار 16 ساعة وتتويج ذلك بإصدار ديوان شعري.



بدوره تحدث سالم حول عمل المركز الثقافي الماليزي وأنشطته في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن المركز يسعى إلى تعزيز ثقافة القراءة والمطالعة في المجتمع الفلسطيني وعقد المسابقات الثقافية المتنوعة، وتعريف الشعب الفلسطيني بالشعب الماليزي وارتباطه الشديد بفلسطين ومدينة القدس والمسجد الأقصى.



وفي ختام الحفل تم تكريم طاقم عمل وأبطال مسلسل شارة نصر، ومسلسل قبضة الأحرار، إضافة إلى المشاركين في مبادرة شاعر العودة، والمشاركين في الفعاليات والأنشطة التي عُقدت على هامش المبادرتين.

