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30 أسيرًا إداريًا يبدأون إضرابًا عن الطعام خلال أيام

21 أيلول / سبتمبر 2022 03:27

الداخل المحتل-الرأي:

 قال نادي الأسير:"إن 30 معتقلا إداريا حددوا تاريخ ال25 من الشهر الجاري موعدا لبدء إضرابهم عن الطعام رفضا لاستمرار اعتقالهم".

وقالوا في بيان لهم: "أربعة أيام تفصلنا عن إطلاق معركتنا ضد الاعتقال الإداري، جاهزيتنا في أعلى مستوياتها، تنتظر انطلاق شعلة البداية يوم الخامس والعشرين من أيلول".

وكان هؤلاء المعتقلون الإداريون، وجهوا رسالة، أكدوا فيها أن مواجهة الاعتقال الإداري مستمرة، وأن ممارسات إدارة سجون الاحتلال "لم يعد يحكمها الهوس الأمنيّ كمحرك فعليّ لدى أجهزة الاحتلال، بل باتت انتقامًا من ماضيهم".

ويذكر أنّ الاستعداد لهذه الخطوة يأتي في ظل استمرار الاحتلال في تصعيده من عمليات الاعتقال الإداريّ، واتساع دائرة الاستهداف، حيث تجاوز عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال 760 معتقلا إداريا بينهم أطفال ونساء، وكبار في السّن، ومرضى، علما أنّ 80% من المعتقلين الإداريين هم أسرى سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وجل عمليات الاعتقال التي تعرضوا لها كانت اعتقالات إداريّة.

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