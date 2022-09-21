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نتنياهو: لابيد خضع لتهديدات حزب الله حول حقل كاريش

21 أيلول / سبتمبر 2022 04:04

الداخل المحتل-الرأي:

اتهم رئيس معارضة الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد أمس الثلاثاء بالخضوع لتهديدات حزب الله.
 
وقال نتنياهو خلال فيديو نشره على تويتر:"مواطني إسرائيل، عندي بيان مقلق جداً لكم، لابيد تراجع كلياً أمام تهديدات نصر الله".
 
وأضاف:"إن نصر الله هدّد لابيد بأنّنا إذا قمنا بتشغيل حقل كاريش قبل أن نوقّع اتفاق الغاز مع لبنان سيهاجم إسرائيل".
 
وتابع: " يائير لابيد أصُيب بالذعر، ولم يشغل كاريش، والآن هو يريد أن يعطي لبنان حقل غاز بقيمة مليارات الدولارات، ويخدم حزب الله في امتلاك آلاف الصواريخ والقذائف الصاروخية التي ستوجّه نحو المدن الإسرائيلية".
 
وأكمل نتنياهو: "بمساعدتكم خلال الانتخابات المقبلة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، حزب الليكود برئاستي سيبدّل حكومة لابيد الضعيفة والخطرة بحكومة يمين مستقرة خلال السنوات الأربعة المقبلة، حكومة تعيد الأمن لإسرائيل".
 
وفي الشأن ذاته، قال رئيس شعبة الاستخبارات السابق، "عاموس يدلين"، "إنّ إسرائيل قدمت تنازلات لمصلحة لبنان في مفاوضات ترسيم الحدود تجنباً لخطر التصعيد مع حزب الله".
 

عكا.


 

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