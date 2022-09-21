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بلدية غزة تشرع بإزالة اليافطات المخالفة من شوارع غزة

21 أيلول / سبتمبر 2022 05:17

بلدية غزة تشرع بإزالة اليافطات المخالفة
بلدية غزة تشرع بإزالة اليافطات المخالفة

غزة- الرأي:

شرعت بلدية غزة بحملة لإزالة اليافطات واللوحات الاعلانية المخالفة والآيلة للسقوط، واليافطات المُعلقة بشكل يعيق الرؤية المرورية والتي تُشكل خطراً على المارة، ضمن جهودها في تنظيم المدينة وإزالة الخطر عن المواطنين.

وأفاد قسم المهن والاعلانات في البلدية بأن طواقمه أزالت 69 يافطة مخالفة داخل نفوذ مدينة غزة في اليوم الأول والثاني للحملة، والتي استهدفت منطقة الرمال في شارع عمر المختار وشارع الشهداء وشارع الوحدة وبعض الشوارع الفرعية.

وأشار القسم إلى أن الحملة ستستمر لعدة أيام لإنجاز مهامها وتحقيق أهدافها لحماية المواطنين من أي أخطار أو أضرار قد تلحق بهم أو بممتلكاتهم بسبب وجود هذه اليافطات المخالفة والآيلة للسقوط.
 

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