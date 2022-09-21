برنامج "إعرف حقك" يتناول آلية استقبال التظلمات بوزارة العدل

غزة- الرأي:

تواصل وزارة العدل بالتعاون مع اذاعة الرأي الحكومية تقديم حلقات برنامجها الإذاعي "إعرف حقك" والذي يهدف لنشر الوعي بالقضايا القانونية.

وتناولت الحلقة الحادية عشر اختصاصات وحدة شؤون القضاء والنيابة بالوزارة والسند القانوني لاختصاصات الوحدة باستضافة مديرها أ. فادي عبد الباري بالوزارة.

وتحدث عبد الباري عن كيفية تقديم التظلم إلى وحدة شؤون القضاء والنيابة، والإجراءات التي يجب على المواطن اتباعها للتوجه إلى كل من القضاء والنيابة، وطريقة الوحدة في التعامل مع هذه التظلمات حيث يتم عقد جلسات الاستماع الخاصة بالمواطنين.

وأكد عبد الباري أن قضاء حاجة الناس هي الهدف والعنوان، مشيراً إلى أن باب الوزارة مشرع أمام كل مواطن وكل من لديه مظلمة، مؤكداً على أن الوزارة تربطها علاقة تعاون وتكامل مع الجهات المختصة في كل من القضاء الممثل بالمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، وأنه يتم وضع الحلول المناسبة لكل تظلم بالتعاون والتكامل معاً، مشيراً لعدد من قصص النجاح التي تم إنجازها بالوحدة، ومؤكداً على أن التواصل والتكامل مع أركان المنظومة العدلية جار على قد وساق ووفق توجيهات وكيل الوزارة المستشار أحمد الحتة.

وتعتمد وزارة العدل في خطتها على نشر التوعية القانونية لكافة أفراد المجتمع الفلسطيني، من خلال سلسة من الأنشطة والبرامج المختلفة والتي منها برنامج "إعرف حقك".

وللتعريف ببرنامج "إعرف حقك"، فهو برنامج إذاعي تطلقه وزارة العدل هدفه نشر الوعي القانوني والثقافة الحقوقية للجمهور الفلسطيني، ويبث البرنامج كل يوم أربعاء من كل أسبوع عبر أثير إذاعة الرأي FM98، ويتناول كافة تخصصات وزارة العدل بالإضافة للتعريف بمصطلحات قانونية يجدر بالمواطنين الإلمام بها.