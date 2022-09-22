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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

22 أيلول / سبتمبر 2022 08:10

رام الله - الرأي

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت الدائرة إلى أن الجو يكون يوم غدٍ الجمعة غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ولفتت إلى أن الجو يكون يوم السبت المقبل، غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد، فيكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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