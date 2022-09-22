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بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة

22 أيلول / سبتمبر 2022 08:18

لندن- الرأي

كشفت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية، أن بريطانيا تدرس نقل مقر سفارة المملكة لدى "إسرائيل" من تل أبيب إلى القدس المحتلة، في خطيئة جديدة ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني بعد وعد بلفور وما تلاه من تقديم دعم للاحتلال.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، قد نقلت رسالة بهذا الخصوص إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائهما الأخير على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وكانت تراس قد تعهدت بدراسة نقل السفارة في الشهر الماضي عندما شغلت منصب وزيرة خارجية بريطانيا، وقالت في رسالة بعثت بها إلى "أصدقاء إسرائيل" في الحزب المحافظ أنها تدرك أهمية مكان تواجد السفارة البريطانية في إسرائيل وعلى علم بحساسيتها.

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