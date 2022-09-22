وكالة الرأي الفلسطينية أصحاب الأقدام المسطحة قد يعانون من التهاب المفاصل وكالة الرأي الفلسطينية ما هى أسباب ألم الصدر وما هى الإسعافات الأولية له؟ وكالة الرأي الفلسطينية مدرسة الجليل الثانوية للبنات تبتكر تطبيق دليل فلسطين السياحي وكالة الرأي الفلسطينية حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية بريطانيا تدرس نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل الشيقل "الإسرائيلي" اليوم وكالة الرأي الفلسطينية أسعار الخضروات والدجاج واللحوم في غزة اليوم وكالة الرأي الفلسطينية حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وكالة الرأي الفلسطينية الجبهة الشعبية تدعو لإنجاح الحوار الفلسطيني بالجزائر وكالة الرأي الفلسطينية مخاوف لدى الاحتلال من موجة عمليات فدائية بالداخل المحتل
أخبار » الأخبار الحكومية

في مبادرة فريدة من نوعها

مدرسة الجليل الثانوية للبنات تبتكر تطبيق دليل فلسطين السياحي

22 أيلول / سبتمبر 2022 08:26

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة الجليل الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة تطبيق دليل فلسطين السياحي، والتطبيق لعبة عن المدن الفلسطينية مع التركيز على مدينة القدس، وتحتوي اللعبة على فيديوهات عن كل مدينة معها أسئلة اختيار من متعدد حول المعلومات المعروضة في الفيديو.

وتفيد المعلمة المبتكرة للتطبيق لندا رمضان، أن انتقال اللاعب من مدينة إلى أخرى عليه الإجابة بشكل صحيح عن الأسئلة، وتشير المعلمة أنه قد تم تمثيل مدينة القدس في اللعبة على شكل قبة الصخرة فضلاً عن فيديو ثلاثي الأبعاد للتجول داخل المعالم الأثرية لمدينة القدس فيشعر اللاعب بأنه زائر حقيقي للمدينة.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق المبادرة كان بتوجيه مباشر من مديرة المدرسة أ.احسان عبد اللطيف وبإشراف من د. حسام عيد مشرف مبحث الجغرافيا في مديرية التربية والتعليم غرب غزة.

قدس 1 قدس 2 قدس
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"مبادرة فلسطينيي اوروبا للعمل الوطني" تنفذ حملة "جرحنا واحد"

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟