مدرسة الجليل الثانوية للبنات تبتكر تطبيق دليل فلسطين السياحي

غزة- الرأي

أطلقت مدرسة الجليل الثانوية للبنات التابعة لمديرية التربية والتعليم غرب غزة تطبيق دليل فلسطين السياحي، والتطبيق لعبة عن المدن الفلسطينية مع التركيز على مدينة القدس، وتحتوي اللعبة على فيديوهات عن كل مدينة معها أسئلة اختيار من متعدد حول المعلومات المعروضة في الفيديو.

وتفيد المعلمة المبتكرة للتطبيق لندا رمضان، أن انتقال اللاعب من مدينة إلى أخرى عليه الإجابة بشكل صحيح عن الأسئلة، وتشير المعلمة أنه قد تم تمثيل مدينة القدس في اللعبة على شكل قبة الصخرة فضلاً عن فيديو ثلاثي الأبعاد للتجول داخل المعالم الأثرية لمدينة القدس فيشعر اللاعب بأنه زائر حقيقي للمدينة.

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق المبادرة كان بتوجيه مباشر من مديرة المدرسة أ.احسان عبد اللطيف وبإشراف من د. حسام عيد مشرف مبحث الجغرافيا في مديرية التربية والتعليم غرب غزة.