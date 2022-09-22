المستشفى الأوروبي ينظم فعالية بعنوان "الدواء دون أضرار"

غزة- الرأي

نظم قسم السلامة ومكافحة العدوى وبالتعاون مع الدوائر الرئيسية بالمستشفى الأوروبي فعالية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى ، وذلك تحت عنوان " الدواء دون أضرار ".



وأوضح رئيس قسم السلامة ومكافحة العدوى أ. وائل حرب أن هذه الفعالية تاتي في سياق حرص المستشفى ووزارة الصحة على اتباع الاجراءات الصحيحة التي تمنع الأضرار والأخطاء الطبية التي تحدث للمرضى أثناء تلقيهم الرعاية الصحية.



وأضاف أ. حرب :" تهدف الفعالية لتحسين سلامة المرضى ، ورفع مستوى الخدمة الصحية من خلال اتباع الاجراءات الصحيحة واتباع ممارسات المداواة الآمنة."

بدوره أكد مدير التمريض د. صالح الهمص على أهمية الفعالية ودورها الكبير في رفع الوعي وزيادة كفاءة الطواقم الصحية حول الاستخدام الآمن للدواء ، مما يضمن الحفاظ على صحة متلقي الخدمات .



من جانبه اعتبر مدير المستشفى د. يوسف العقاد أن مقدمي الخدمة الصحية هم صمام الأمان لتقديم خدمات آمنة ذات جودة عالية ، لذلك يتوجب عليهم تعلم ونشر الثقافة الصحيحة لاستخدام الأدوية.



وشكر د. العقاد قسم السلامة وجميع القائمين على تنفيذ الفعالية من الدوائر الأخرى ، معلناً عن دعم ادارته الكامل لجميع الفعاليات والأنشطة التي تصب في صالح المريض والموظف.



وتضمنت الفعالية تقديم محاضرة علمية بعنوان "Medication safety" للحكيم / محمد راضي ، وتطرق خلالها لأبرز الأخطاء الدوائية وسبل مأمونية الدواء للحفاظ على سلامة المرضى.



يذكر أن اليوم العالمي لسلامة المرضى تم تدشينه في عام 2019م؛ لتعزيز الفهم العالمي لمنظور سلامة المرضى، وزيادة إشراك الجمهور في الرعاية الصحية المأمونة، وتم اختيار يوم 17 من سبتمبر من كل عام للاحتفال به



وفي هذا العام رفعت منظمة الصحة العالمية شعار "دواء بدون ضرر"، حيث تحث المنظمة الجميع على اتخاذ الإجراءات اللازمة في المجالات المرتبطة بالإضرار بالمرضى بسبب الممارسات الدوائية غير المأمونة.